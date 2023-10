Taekwondo Cadetti | agli Europei Touiar è oro | “La medaglia mi fa crescere”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 ottobre 2023) Belgrado – Una splendida terza giornata di garedi2023 a Belgrado. In Serbia gli Azzurri conquistano tre strepitose mede e dei tre colori diversi. Abdulsi è laureato campione d’Europa e ha messo al collo un oro importante per la sua carriera, nella nella categoria M-172 cm: “Dopo un mese di terapie, durante il quale ho sofferto tanto fisicamente e psicologicamente, contro le indicazioni ricevute dai medici ho voluto comunque esserci. – scrive l’Azzurro sulla sua pagina personale Facebook – Un risultato che non mi soddisfa, condizionato dal dolore e da tutto quello che ho vissuto soprattutto negli ultimi giorni. Avrei dovuto mollare prima? Non ho voluto farlo, oggi è andata così e sono certo che questa esperienza mi aiuterà a ...