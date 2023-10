Tabellone Atp Stoccolma 2023 | Rune guida il seeding | c’è Sonego

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Svelato ile gli accoppiamenti del torneo Atp di. Occhi puntati su Lorenzo, che al primo turno dovrà vedersela contro il serbo Lajovic, in quello che è il quarto confronto (l’azzurro ha vinto i due più recenti). Holgerile cercherà di bissare il successo dello scorso anno, quando si impose in finale contro Stefanos Tsitsipas. Non ci sarà come annunciato Matteo Berrettini: “Mi dispiace molto di non poter essere in campo acome avevo programmato. Mi hanno detto che il torneo e la città sono fantastici. Mi dispiace molto di non essere riuscito a recuperare completamente dall’infortunio”, le parole del romano. MONTEPREMI COPERTURA TVATP 250...