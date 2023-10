Superfecondazione eteropaternale | quando due gemelli hanno padri diversi

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 21 ottobre 2023)parliamo di fecondazione e concepimento sappiamo che durante ogni ciclo mestruale l’organismo femminile porta a maturazione un ovulo che, in presenza di un rapporto sessuale non protetto, può essere fecondato da uno spermatozoo maschile dando origine a un embrione che andrà a impiantarsi nell’utero; è l’inizio di una gravidanza. Sappiamo anche che in alcuni casi e condizioni la gravidanza può essere gemellare. A volte lo zigote (la cellula sviluppata dopo la fecondazione) si divide in due portando alla formazione di due embrioni identici e dello stesso sesso (i cosiddettimonozigoti); altre volte le ovaie rilasciano due distinti ovociti che, fecondati daspermatozoi, formano due embrionima simili tra loro (i cosiddettieterozigoti). Eppure la natura e la biologia ...