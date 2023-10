Subsonica | tour nei palazzetti nel 2024 | le date

(Di sabato 21 ottobre 2023) TORINO – I, che ieri hanno pubblicato il nuovo singolo “Pugno di sabbia”, hanno annunciato unneiche si terrà nel, più precisamente in primavera: lesaranno in tutto sette. Si partirà a il 3 aprile a Mantova e poi si proseguirà il 4 aprile a Milano, il 6 aprile a Conegliano (TV), l’8 aprile a Roma, il 10 aprile a Bologna, l’11 aprile a Firenze e, infine, il 13 aprile nella loro Torino. L'articolo L'Opinionista.

che poi toccherà nei prossimi giorni Berlino, Parigi, Utrecht e Londra. Caricamento gallery ...caldo e appassionato tra cui anche molti musicisti (come Colapesce Dimartino e Samuel dei).

Parlando di importanti tour, saremo al fianco di Zucchero nella prossima avventura in 3 stadi, mentre i Subsonica sono pronti a invadere i palazzetti dopo la pubblicazione di un nuovo brano. Ma nuova ...Un nuovo singolo dal titolo "Pugno di sabbia", primo estratto del disco in uscita il prossimo anno, presentato in anteprima agli appassionati torinesi ieri sera al Magazzino sul Po. E' il ritorno in ...