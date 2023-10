Stop alle cartelle pazze. Cosa cambia a Natale e ad agosto

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 21 ottobre 2023) Verranno imposte delle pause specifiche in periodi precisi dell’anno. Infatti nel mese di, durante le ferie estive e nel periodo che va daai primi giorni dell’anno, l’Agenzia delle Entrate non potrà per legge inviare lettere di compliance, cartelle o consegnare accertamenti