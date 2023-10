Stop al Bonus Cultura | esauriti i fondi per 18App

(Di sabato 21 ottobre 2023) Da ciao ad addio per il. Nato nel 2016,notifica che sonodel plafond previsto per l’anno dalla piattaforma. La questione riguarda l’assegnazione ai diciottenni di una Carta elettronica del valore nominale di 500 euro, con la finalità di promuovere lo sviluppo dellae la conoscenza del patrimoniole.L'articolo proviene da Il Difforme.

...anche quella che riguarda i requisiti per l'uscita anticipata delle lavoratrici dopo loa ... che, sulla falsariga delMaroni, si traduce di fatto nel lasciare nella busta paga del lavoratore ...

Superbonus 110%, stop alla cessione del credito dal 2024: ecco cosa cambia Il Sole 24 ORE

Manovra 2024, addio al Superbonus: stop a cessione del credito e sconto in fattura Sky Tg24

Ci saranno ingressi in numero limitato a seconda della categoria dell'auto attraverso i sistemi del move-in e del carnet.Importanti novità a partire dal 2024 per quanto concerne il Superbonus. La versione 110% rimarrà attiva solo per il cratere sismico. Importanti cambiamenti in vista per il Superbonus a partire dal 202 ...