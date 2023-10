Staino: Calenda, ‘persona buona e profonda’ La Sicilia

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - 'Volevo bene a Sergio Staino. Era non solo un grande artista ma anche una persona buona e profonda". Così Carlo Calenda, leader di Azione.È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista celebre per le vignette di "Bobo" in cui il goffo protagonista commenta gli eventi di politica italiana e internazionale, ...