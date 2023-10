Spunta il nome dell’amante di Alessandro Basciano | ecco con chi ha tradito Sophie Codegoni

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 21 ottobre 2023) La trama si infittisce nella già complessa storia d’amore e di tradimento tragrazie alle ultime rivelazioni diRosica, noto come ‘Investigatore Social’ su Instagram, che ha svelato l’identità della ragazza che si trovava nell’aereoporto conquando è stato fotografato. Come ha anticipatodurante la sua ospitata a Verissimo, si tratta di una vecchia fiamma di, con la quale ha speso tre giorni a Ibiza mentre loro erano separati.chi sarebbe la donna con cuiè stato avvistato all’aeroporto Si chiama Luzma Cabello, 29 anni e di origini arabe, è una celebrità televisiva spagnola ed ex tentatrice nel popolare ...