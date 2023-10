Sprint race F1 GP Stati Uniti 2023 replica in chiaro su TV8 | canale | orario e come vederla

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladel sabato del GP deglidi F1 ad Austin sarà visibile inin: ecco di seguito tutte le informazioni suin tv su TV8. Grande attesa per la quinta garastagionale e ancora una volta ecco che l’esito non impatterà ancora sulla gara dell’indomani: i piloti in questo modo non devono temere per l’appuntamento di domenica e corrono sgombri da pensieri. Dopo laShootout della mattina, che delineerà la griglia di partenza, in palio nella garaci sono da otto a un punto per i primi otto classificati. Chi non dovesse riuscire a seguire lain ...