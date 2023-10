Sport in tv oggi sabato 21 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023)21ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio ai motori con la gara del GP d’Australia per la MotoGP, Sprint Shootout e Sprint Race del GP degli USA per la F1. Da non perdere la seconda semifinale dei Mondiali di rugby tra Sudafrica e Inghilterra. Iniziano gliinvernali con Skate America per il pattinaggio su ghiaccio, la Coppa del Mondo di short track e di snowboard Big Air. Proseguono i tornei di tennis e di golf della settimana. Da non perdere la Coppa del Mondo di nuoto e di triathlon, oltre ai Mondiali di cricket. Da seguire anche i campionati di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano, calcio a 5, ma anche la United Rugby Championship con le Zebre e Benetton. Piatto ricchissimo per il calcio con Serie A, Serie B, Serie C e i campionati esteri. Di seguito ...