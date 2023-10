Sparatoria in via Flaminia | il 41enne colpito scappa in ospedale

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 ottobre 2023) Colpi di pistola oggi alle 13 su via, all'altezza di Prima Porta. Unitaliano è stato ferito da alcuni proiettili nel corso di una lite con un soggetto di nazionalità albanese. È stato la stessa vittima a ricostruire l'episodio all'Sant'Andrea, dove è stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico. L'uomo è corso inda solo, con una ferita d'arma da fuoco al torace e, prima di entrare in sala operatoria, ha fatto il nome del presunto responsabile. È intervenuta la polizia, che in serata ha rintracciato e fermato il presunto responsabile. Le indagini per accertare la dinamica dei fatti sono in corso.