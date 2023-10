S&P conferma il rating dell’Italia | prova superata per il governo e gufi messi di nuovo a tacere

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) L’agenzia S&P hato ilBBB per l’Italia con un outlook stabile, di fatto avallando la validità delle politiche dele smentendo iche immaginavano un declassamento. In attesa del giudizio di Moody’s e Fitch, che arriverà a novembre, la valutazione di S&P getta le basi per un abbassamento dello spread da qui a fine anno, sul quale a questo punto scommettono gli operatori del mercato. L’Italia, insomma, siun Paese appetibile per gli investimenti. La valutazione di S&P sulLa nota dideldi S&P tiene conto delle previsioni di rallentamento della crescita economica per il 2023 e 2024, già note, mettendole in diretta relazione con lo scenario globale e ...