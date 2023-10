Sorrento-Benevento | le pagelle | l’acuto di Bolsius | Kubica non sfrutta l’occasione

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlcentra l’ottavo risultato utile consecutivo ritrovando la vittoria dopo due pareggi consecutivi. I giallorossi superano il, al termine di una prestazione positiva caratterizzata però dai tanti errori sotto porta. Un passo in avanti, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi per la formazione di Andreoletti. Paleari – Sempre attento sulle sortite offensive del. Non corre grossi pericoli, disinnescando i tentativi della squadra di Maiuri. Voto: 6 El Kaouakibi – Prestazione prudente nella prima parte, nella ripresa prende coraggio provando anche qualche sortita offensiva. Il ruolo di braccetto è quello che si addice maggiormente alle sue caratteristiche. Voto: 6,5 Pastina – A volte è fin troppo rude, gioca sempre al limite. Si concede qualche fallo di troppo all’interno di una ...

E' raggiante in sala stampa il tecnico delMatteo Andreoletti dopo la vittoria ottenuta sul neutro di Potenza (Alfredo Viviani) per 1 - 0 contro il(rete di Bolsius). "Ha funzionato quasi tutto, soprattutto nel secondo tempo.

E' raggiante in sala stampa il tecnico del Benevento Matteo Andreoletti dopo la vittoria ottenuta sul neutro di Potenza (Alfredo Viviani) per 1-0 contro il Sorrento (rete di Bolsius). "Ha funzionato q ...