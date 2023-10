Sono armato | allarme al centro commerciale | chi semina il panico

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Caos e paura alParco Leonardo a Fiumicino: questo pomeriggio un uomo ha urlato di esseremettendo tutti in fuga. Pare fosse un pakistano, il quale avrebbe avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, forse per una sospetta rapina. A quel punto avrebbe reagito dicendo di essereimmediato dopo quelle parole: le personecorse a chiudersi nei negozi per trovare riparo. Dopo gli ultimi attentati in Francia e Belgio, aumenta la paura in situazioni potenzialmente a rischio come in questo caso. Secondo quanto appreso dall'Agi, l'uomo sarebbe conosciuto in zona visto che sarebbe stato avvistato spesso nell'area del. Dopo l', sul posto è subito ...