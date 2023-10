Snowboard | Nicola Liviero vola in Finale nel Big Air di Coppa del Mondo a Chur

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) C’è un italiano nelladella prima tappa delladeldiraggiunge infatti l’ultimo atto nel Big Air di, in Svizzera. L’azzurro con una run da 83.66 ha chiuso in terza piazza la heat 1, concludendo con il settimo punteggio totale e stasera proverà a giocarsi il podio in terra elvetica. A primeggiare il cinese Wenlong Yang con 94.33. Primo degli eliminati l’altro azzurro Ian Matteoli, undicesimo, fuori anche Leo Framarin, 43mo, e Loris Framarin, 45mo. Tra le donne escluse dalle prime otto Fanny Piantanida (la migliore, undicesima), Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto. Guida la giovanissima britannica Mia Brookes, classe 2007, con 91.75. Foto: FISI Pentaphoto