Snowboard | Nicola Liviero nono nel Big Air di Chur Vincono i giapponesi Ogiwara e Murase

(Di sabato 21 ottobre 2023) Prima gara della stagione per la Coppa del Mondo distante la pioggia e le temperature alte è andato in scena a, in Svizzera, il Big Air sia per gli uomini che per le donne. Il Giappone si esalta: al maschile arriva addirittura una tripletta. Vince Hirotocon 171,50 davanti ai connazionali Kira Kimura (168,00) e Takeru Otsuka (167,50). Il primo dei non nipponici è il canadeses Lafraimbose. Anche un azzurro nella finale odierna: è mancata la brillantezza della qualifica ache trova la nona piazza con 42,75 di punteggio totale. Vince una giapponese anche tra le donne: Kokomotrionfa con 179,25 davanti alla connazionale Reira Iwabuchi (175,50) e alla britannica Mia Brookes (169,75). Foto: FISI ...