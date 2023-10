Smile Basket Benevento | domenica debutto casalingo al Palatedeschi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEsordio stagionaleper lache22 ottobre alle ore 17:30 presso ilin Via Rivellini diriceverà la visita della VirtusPozzuoli, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Una settimana ancora condizionata dall’infortunio di Silvano Panella ma che vede il rientro di Accettola, anche se non ancora al meglio. Faranno il loro esordio in prima squadra tre giovani del settore giovanile dellaSchool: Vincenzo Leucio Rossi, classe 2007, Jacopo Pepe anche lui classe 2007 ed Antonio De Pietto, classe 2008. L’obiettivo, dichiarato più volte dalla società gialloblù, è proprio ...