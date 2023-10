Siviglia FC | Papu Gómez | sanzionato per due anni dopo un risultato negativo

(Di sabato 21 ottobre 2023) 2023-10-20 13:30:31 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: El ‘’ Gmez È statodalle autorità antidoping, che gli hanno comminato una squalifica di due. Lui ex giocatore delrecatosi a Monza quest’anno, èpositivo a una sostanza vietataun controllo effettuato nel novembre 2022, secondo le anticipazioni. ‘Sollievo’. Il giocatore e il club andaluso vennero a conoscenza di questa notizia mesi fa, quando il dell’UEFA L’ho informato. Ma è stata proprio questa settimana che ha ricevuto la sanzione. Una ‘frase’ che potrebbe porre fine alla sua carriera sportiva. Per uno sciroppo? Secondo la versione del giocatore, l’ex giocatore delavrebbe passato una brutta notte, ...

Ultimo pensiero suGomez positivo : era in campo anche in Europa League contro la Juve: "Ha preso due anni di squalifica ma non dobbiamo ripensare alla gara col, si deve guardare avanti ...

Papu, comunicato Monza “Assunzione involontaria" Sky Sport

Doping Papu Gomez, cosa rischiano ora Argentina e Siviglia Corriere dello Sport

La positività al doping di Papu Gomez e la relativa squalifica tardiva hanno avuto ripercussioni anche sulla Juventus. Questo caso solleva interrogativi seri, mettendo in discussione una delle princip ...Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...