Siracusa “10 10” è il nuovo singolo di Rey-G

(Di sabato 21 ottobre 2023) E’ disponibile nei digital store ’10/10? ildel giovane talento Rey-G, pubblicato su etichetta Rumori Digitali di Giuseppe Fisicaro. “Le delusioni, le persone che si sono rivelate false e soprattutto la confusione che per due anni, mi ha condizionato in ogni mia singola giornata mi hanno ispirato per questo brano. Ma è stato un bene alla fine perché la voglia di rivalsa, per dimostrare a me stesso ciò che sono e che posso farcela, mi ha portato ad avvicinarmi al mondo della musica e a scrivere testi come questo” – racconta l’artista. Gianmarco Regina, in arte Rey G è un artista die sin da bambino si appassiona di musica. E’ sempre stato un ragazzo timido, che sta in disparte ad osservare il mondo che lo circonda. Amava guardare il comportamento degli altri e buttare giù due parole su quanto gli accadeva, fino a ...