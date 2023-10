Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi | “Appena terminerà Ballando con le Stelle ci sposeremo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)Ventura e ilsono una coppia che partecipa (come concorrente) al talent di Raiuno “con le” condotto da Milly Carlucci e da Paolo Belli in partenza sabato 21 ottobre alle 20,35 su Raiuno. Innamoratissimi e molto diversi tra loro (la Ventura ha un carattere esplosivo e vulcanico,più pacato), sono insieme da cinque anni e convivono da quattro. Li abbiamo incontrati in occasione della conferenza stampa del programma. Sono molto carichi, entusiasti e felicissimi di potersi esprimere nel ballo con dei maestri eccezionali (perVentura l’insegnante-coach è Samuel Peron, perè Giada Lini).Ventura e...