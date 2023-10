Simbolismi della Visione | mostra rappresentativa a Roma

Leggi su lopinionista

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dal 23 al 27 ottobre presso Villa Altieri unache mette in dialogo arte e architettura a cura di Rome Art Week– In una delle più prestigiose dimore storiche seicentesche di, Villa Altieri, Rome Art Week propone, per la sua ottava edizione, il progetto, a cura di Massimo Scaringella, Roberta Melasecca e Fabio Milani: unache mette in dialogo arte e architettura, in un perfetto connubio tra visioni contemporanee provenienti da diversi ambiti e la storia e la memoriaCittà Eterna.si incentra su di un duplice confronto: verranno presentate ricerche di una pluralità di artisti provenienti da ...