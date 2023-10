Si rinnova il seggio che fu di Berlusconi | al voto da domani in 55 comuni di Monza e Brianza

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 ottobre 2023)22 ottobre e lunedì 23 ottobre si vota per l’elezione suppletiva del Senato nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia. Si tratta delsenatoriale che fu di Silvioe che ricomprende tutti i 55della Provincia die della. Le operazioni disi svolgeranno domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Per le elezioni suppletive del Senato o della Camera non si applicano per gli elettori Aire, residenti all’estero, le modalità diper corrispondenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.