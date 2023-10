Si era fermato per le sigarette La tragica fine di un 48enne agente di commercio

Il cadaverestato fatto a pezzi e in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto reso noto stamani dai carabinieri, il 46enne, che avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe avuto una ...

“Si era fermato per le sigarette”. La tragica fine di un 48enne agente ... LA NAZIONE

Striscia il sospetto: perché nessuno ha fermato Ricci Il Manifesto

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 46enne di casa di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa a Milano da due settimane e il cui corpo è stato trovato nascosto nell'appartamento dell'uo ...Lo hanno fermato nelle vicinanze di Bordighera ... in attesa del processo per direttissima. L’uomo era ricercato da due anni, dal 2021, periodo in cui è riuscito a sfuggire alla giustizia. L’attività ...