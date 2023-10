Short track | Coppa del Mondo Montreal 2023 | bronzo per Pietro Sighel nei 1000 metri e per la staffetta mista

(Di sabato 21 ottobre 2023) Inizia con due podi la stagione delloitaliano nelladel/2024. A, sede della tappa inaugurale, le prime finali portano in dote due terzi posti al movimento azzurro. Neimaschili infattisi prende il gradino più basso del podio alle spalle del coreano Ji Won Park e del canadese Steven Dubois. Lo stessoè stato protagonista dell’altro podio, che l’Italia ha conquistato nellacon un quartetto che comprendeva anche Arianna, Chiara Betti e Thomas Nadalini. Un contatto con la Polonia (poi penalizzata) ha impedito agli azzurri di poter impensierire Cina e Corea, che ...

La stagione della Coppa del Mondo 2023/2024 disi è aperta quest'oggi a Montreal , dove sono andate in scena le batterie delle varie distanze. Al femminile buone notizie in casa Italia per Chiara Betti, che ha vinto la propria batteria ...

Short track, Italia sul podio nella staffetta mista a Montreal! OA Sport

Short Track, Coppa del Mondo a Montreal: 3° posto per Pietro Sighel sui 1000 metri e per la staffetta mista! FISG

Un primo approccio convincente nel circuito internazionale - Short Track: buona partenza dell'Italia a Montreal ...Ha preso il via a Montreal la stagione di Coppa del Mondo di Short Track con la giornata inaugurale sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena. La Nazionale italiana – guidata dal High ...