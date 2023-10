Short Track | Coppa del Mondo 2023-2024 | l’Italia comincia con il piede giusto a Montreal Tre staffette in semifinale

(Di sabato 21 ottobre 2023) Si alza il sipario sulla prima tappa delladeldi. Un buonissimo avvio per la squadra azzurra, con tante buone prestazioni da parte dei pattinatori azzurri sia individuali sia con le treche hanno centrato tutte la qualificazione alla. Sicuramente il più atteso in casa Italia era Pietro Sighel ed il trentino non ha assolutamente deluso in questo avvio stagionale. Il campione delin carica dei 500 metri ha staccato il biglietto per i quarti di finale nella distanza più breve, seguito anche da un ottimo Thomas Nadalini, che si è tolto la soddisfazione di vincere la sua batteria davanti al sudcoreano Seo Yi Ra. Buone indicazioni per Sighel anche nella prima serie dei 1000 metri con l’azzurro ...

Dopo aver comunicato la decisione di non partire per i Mondiali, Arianna Fontana ha condiviso un aggiornamento sulla sua indagine ...Il nuovo strappo di Arianna Fontana. La fuoriclasse dello short track, l'italiana con più medaglie olimpiche al collo, è in aperta polemica con la Federghiaccio ormai da un paio di anni, da quando ...