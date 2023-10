Sessa Aurunca | apertura straordinaria del Teatro Romano per Eduardo De Crescenzo

(Di sabato 21 ottobre 2023). L’edizione 2023 di Campania By Night fa tappa all’interno del suggestivocon Essenze Jazz, il coinvolgente concerto di musica dal vivo diDe; con lui sul palco una rosa di straordinari musicisti in dialogo continuo con la sua musica: Enzo Pietropaoli contrabbasso; Marcello Di Leonardo batteria; Julian Oliver Mazzariello pianoforte; Daniele Scannapieco sassofono; Susanna Krasznai violoncello. Venerdì 27 ottobre, alle ore 19.00, il programma di visite guidate, passeggiate notturne, aperture straordinarie ed eventi all’aperto riprende il suo cammino itinerante con l’esibizione gratuita dell’artista napoletano all’interno di uno degli edifici pubblici di età romana più imponenti scoperti sinora in Campania. Edificato sotto l’impero di Augusto, ...

Venerdì 27 ottobre alle ore 19 la suggestiva cavea del sito culturale che risale al I secolo d.C. ospita Eduardo De Crescenzo