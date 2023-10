Serie C 2023 2024 | Comi lancia la Pro Vercelli | un gol dell’attaccante piega la Pergolettese

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) La Prostende 1-0 lanel match del Silvio Piola valevole per la nona giornata del girone A del campionato di, grazie alla rete decisiva metta a referto da Gianmario. In virtù di questo successo la compagine piemontese aggancia il treno del secondo posto in classifica con 17 punti insieme a Triestina, Mantova e Virtus Verona, mentre i lombardi restano noni a quota 13. Nelle altre due partite arrivano due successi in trasferta per 3-1: la Giana Erminio passa sul campo del Lumezzane, mentre la Pro Patria batte il Renate a domicilio. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH In un primo tempo quasi soporifero le due squadre mostrano un approccio fin troppo blando e creano rare occasioni da rete, favorendo la noia tra i presenti allo stadio. I padroni di casa ...