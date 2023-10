Serie B 2023 2024 | il Modena riacciuffa il Bari | Manconi risponde a Sibilli

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilnon va oltre un pareggio per 1-1 contro ilnel match del San Nicola valevole per la decima giornata del campionato di: all’iniziale vantaggio biancorosso firmato da Giuseppela marcatura su punizione di Jacopo. Dopo questo risultato i gialloblù si trovano nel gruppetto a 13 punti in lotta per il settimo posto, mentre i pugliesi sono quattordicesimi a quota 11. Il Sudtirol passa 1-0 allo Zini contro la Cremonese, mentre il Brescia espugna con lo stesso punteggio il Libero Liberati con la Ternana. Colpo esterno anche dell’Ascoli, che stende 2-0 il Lecco, invece, il Pisa supera 2-1 il Cittadella all’Arena Garibaldi. PAGELLE E TABELLINORIVIVI IL LIVE ...