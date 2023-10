SERIE A | Verona-Napoli 1-3 | Politano e Kvaratskhelia Regalano Tre Punti Cruciali a Garcia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Iltorna al successo inA battendo il3-1 in trasferta. Dopo un avvio equilibrato, gli azzurri sbloccano conal 27? su assist di Raspadori. Notizie calcio. Ilriprende la corsa: netto 3-1 sul campo del. Come hanno fatto gli azzurri a dominare la partita? Grazie alle frecce, imprendibili per la difesa scaligera. Qual è stata la chiave della vittoria del? Iltorna alla vittoria inA con una vittoria convincente sul. Un netto 3-1 segna la giornata, concome protagonisti. Una mossa tattica ...

...azzurri vincono in trasferta e salgono a 17 punti Il Napoli di Rudi Garcia vince 3 - 1 sul campo deloggi 21 ottobre 2023 nel match in calendario come anticipo della nona giornata della...

Serie A: Verona-Napoli in campo - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Avanti così e ora torniamo fiduciosi.” Vittoria convincente per il Napoli al Bentegodi sul Verona: gli azzurri dominano per un'ora e ritrovano un Kvara formato MVP della Serie A. Un po' sofferto il ...Dopo due settimane in cui a prendere la scena è stato purtroppo il tema scommesse, il campionato di Serie A riparte ... ancora con Kvara. Il Verona prova a reagire e va in gol con Lazovic, ma non ...