Serie A | l’Inter vince contro il Torino e ritorna in vetta | i top e i flop della sfida

Leggi su notizie

(Di sabato 21 ottobre 2023)ritrova vittoria e testaclassifica (in attesa del Milan). In questa secondanona giornata i nerazzurri superano 3-0 ilriparte nel migliore dei modi dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri, nonostante un primo tempo non perfetto con Sommer protagonista in diverse occasioni, battono 3-0 il. A segno la coppia gol formata da Thuram e Lautaro oltre che Calhanoglu. Da segnalare un brutto infortunio al ginocchio per Schuurs. Thuram e Lautaro decisiviil– Notizie.com – © AnsaPer la squadra di Simone Inzaghi questa vittoria significare al successo e portarsi inalla classifica in attesa di Milan-Juventus (in campo domani sera ...