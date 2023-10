Serie A | Bertram Derthona Tortona - Olimpia Milano | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Leggi su europa.today

(Di sabato 21 ottobre 2023) La, dopo il successo in volata di Varese e il debutto vincente in BCL contro Murcia, sfida l’, tornata alla vittoria in campionato contro Reggio Emilia e reduce dal doppio turno di Eurolega contro Olympiacos e Real Madrid. Sono 5 i precedenti giocati tra le...