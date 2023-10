Sergio Staino | morto il vignettista ?papà? di Bobo ed ex direttore dell' Unità | malato da tempo | aveva ?83 anni

(Di sabato 21 ottobre 2023) Èstamani in ospedale a Firenze, 83. Ildied ex, era ricoverato da qualche giorno: daera...

Sembra incredibile, ma Bobo è morto. Stamattina alle 10.59 il suo cuore si è fermato . Non ce l'ha fatta. Quasi un anno fa, di colpo, dopo una bellissima e divertentissima cena al teatro del Sale per festeggiare il ritorno sulle scene di Maria Cassi, è stato colpito da una malattia e da ...

Sergio Staino, vignettista ed ex direttore dell'Unità, aveva debuttato nel mondo dei fumetti con Bobo, il suo personaggio più famoso, nel 1979 sulla rivista Linus diretta da Oreste Del Buono. Bobo è ...È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato. Staino era stato ...