Sergio Staino è morto | dalla satira alla passione per i fumetti | addio al “padre” di Bobo

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il vignettistaall’età di 83 anni: da tempo era malato. La storia del disegnista “” didell’ex direttore de L’Unità.all’età di 83 anni: era malato da tempo. Si tratta deldel personaggio ““, ex direttore dell’Unità, deceduto in ospedale, a Firenze, durante la mattinata di sabato 21 ottobre 2023.è deceduto in ospedale all’età di 83 anni: il “” diha dato il via ad unafaziosa e mai volgare (ANSA)Il vignettista era ricoverato in una struttura sanitaria da qualche giorno, poi il decesso. Una grande ...

È 0scomparso a Firenze, a 83 anni,, disegnatore e fumettista. Il creatore di Bobo, il suo personaggio più famoso, fu anche direttore dell'Unità. Da tempo malato, era ricoverato da qualche giorno per l'aggravamento delle ...

È morto Sergio Staino: lo storico vignettista de L’Unità aveva 83 anni Il Fatto Quotidiano

Cultura, è morto Sergio Staino: il vignettista aveva 83 anni TGCOM

Roma, 21 ott.(Adnkronos) - "Ricordo con affetto Sergio Staino che con il suo pensiero critico ci ha aiutato a riconoscere i nostri difetti. Facendoci sorridere, ci spingeva a cambiare. Grazie Sergio, ...Political cartoonist Sergio Staino died Saturday morning in hospital in Florence at the age of 83. The leftist cartoonist and creator of the archetypal Bobo character had been ill for some time and wa ...