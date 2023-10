Scuola | sit in Azione studentesca sotto il ministero | proposte su merito e caro libri

(Di sabato 21 ottobre 2023) A un mese dall’inizio dell’anno scolasticoha manifestato davanti aldell’istruzione e delper portare le proprieal ministro Giuseppe Valditara. Un pacchetto di progetti per un Pcto in linea con il percorso di studi, aumento delle ore di educfisica, borse di studio per permettere ai più meritevoli di riscoprire i momenti più importanti che hanno caratterizzato la storia d’Italia e d’Europa., sit in dialI ragazzi dell’organizzdi Fratelli d’Italia hanno anche proposto una commissione permanente di studenti e professori per risolvere la questione del...

in in piazza Vittorio per chiedere lo stop alla guerra a Gaza. Poi la manifestazione si è ... Ho iniziato a farmi tante domande: perché io potevo andare atranquilla e loro no". Maya ha 24 ...

(FOTO) Scuola, Alfieri, sit-in di protesta, ma Ferrari rassicura: "il Codignola resta dov'è" Il Crotonese

Sport e Salute: riparte il progetto "Scuola Attiva Kids" Federvolley

Sit in in piazza Vittorio, dove in 300 si sono riuniti per chiedere ... Ho iniziato a farmi tante domande: perché io potevo andare a scuola tranquilla e loro no". Maya ha 24 anni, è nata a Roma e non ...“Cittadinanzattiva con la sua rete del T.D.M. intende coinvolgere ed informare la cittadinanza sulla delicata situazione del Presidio Ospedaliero cittadino in generale e sul Punto Nascita in particola ...