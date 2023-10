Scontri dopo Fiorentina - Cagliari | scattano Daspo da record | fino a dieci anni

(Di sabato 21 ottobre 2023) Provvedimenti pesanti per dodici tifosi sardi, fuori dagli stadi e obbligo di presentazione in questura

La latitanza dell'anarchico trentino era iniziata nel 2021la condanna a due anni e quattro mesi per glicon le forze dell'ordine durante una manifestazione organizzata a Rovereto contro ...

Scontri dopo Fiorentina-Cagliari, scattano Daspo da record: fino a ... LA NAZIONE

Arrestato ultras del Perugia dopo gli scontri a Genova fra tifosi quotidianodellumbria.it

L’anime di Jujutsu Kaisen senza dubbio, al momento ha raggiunto una qualità tecnica davvero molto alta e gli ultimi scontri dell’arco di Shibuya hanno lasciato il pubblico a bocca aperta, anche se ...Per quegli scontri già la scorsa settimana erano arrivati venti Daspo ... e cioè l’obbligo per i dodici tifosi in questione di presentarsi in questura un quarto d’ora dopo il calcio d’inizio delle ...