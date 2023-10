Scontri a Verona | provvedimento immediato della Questura | riguarda i tifosi del Napoli

(Di sabato 21 ottobre 2023) Arrivano i primi resoconti circa gliaccaduti stamattina tradeldel. Il dato non piace agli azzurri. La mattinata di, in attesa del calcio d’inizio del match contro il, è stata caratterizzata da alcuniper le viecittà. Protagonisti, iazzurri, venuti a contatto dapprima con dei passanti, poi con una frangia di tifo veronese ed infine con le Forze dell’Ordine. Queste ultime hanno provveduto a fermare e portare ini facinorosi Ultras, cui prime sanzioni sono state emesse., i provvedimentiA riportare tutto ciò, è il ...

- Napoli, caos prima della partita Secondo quanto riferito dalla Questura, sono stati bloccati circa 300 tifosi incappucciati: questi, con un'azione premeditata, hanno cercato il contatto con ...

Verona-Napoli, scontri fra tifosi: emessi 36 daspo GianlucaDiMarzio.com

UFFICIALE - Scontri a Verona: Daspo per 36 ultrà del Napoli, altri 300 bloccati e identificati Tutto Napoli

Oggi scenderanno in campo il Napoli di Rudi Garcia e l’Inter, entrambe in trasferta rispettivamente a Verona e Torino ... due tifoserie si sono infatti resi protagonisti di alcuni scontri in mattinata ...Roma, 21 ott. (askanews) - Incidenti a Verona prima di Verona-Napoli, match valido per la nona giornata del campionato di serie A in programma oggi alle 15. Intorno alle 10 di stamattina una ...