(Di sabato 21 ottobre 2023) L'ex centrocampista del Cagliari Nicolòaccostato allo scandalo, e il presidente rossoblu Tommasoscende in campo perre il suo vecchio tesserato, oggi punto di forza ...

L'ex centrocampista del Cagliari Nicolò Barella accostato allo scandalo, e il presidente rossoblu Tommasoscende in campo per difendere il suo vecchio tesserato, oggi punto di forza dell'Inter è della Nazionale. "Ti ho visto crescere e ho sempre visto ...

Scommesse: Giulini difende Barella, 'avanti per la tua strada' Agenzia ANSA

Scommesse, Giulini con Barella: «La serietà il tuo punto di riferimento: vai avanti» L'Unione Sarda.it

L'ex centrocampista del Cagliari Nicolò Barella accostato allo scandalo scommesse, e il presidente rossoblu Tommaso Giulini scende in campo per difendere il suo vecchio tesserato, oggi punto di forza ...92' - Russo alza troppo la mira: il suo tiro da fuori area non trova la porta. 90' - Assegnati 3' di recupero. 88' - Akinsanmiro tenta uno ...