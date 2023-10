Sciacallaggio senza vergogna della sinistra sugli affari di famiglia

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 ottobre 2023) «La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui». Giorgia Meloni in un post sui social ha sancito la finesua storia con il compagno. Una storia che sembrerebbe fosse già al capolinea da tempo come lei stessa ha scritto: «Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto». Il post è arrivato il giorno successivo al servizio di Striscia la notizia in cui è stato trasmesso il secondo fuori onda del giornalista Mediaset. Probabilmente anche per arginare quello che ancora non è uscito, visto che secondo alcuni i fuori onda non sarebbe finiti qui. E vedendo l'escalation fra il primo video rubato e il secondo audio si teme che il resto possa essere ancora peggio. Ma cosa si è visto, o meglio sentito, nell'ultimo servizio di Striscia? Il giornalista è fuori dall'inquadratura e sta parlando con una ragazza. ...