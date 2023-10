Schuurs | infortunio shock | il difensore del Torino rischia un lunghissimo stop

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilolandese ha abbandonato il campo in lacrime durante la partita con il. Il risultato era ancora sullo 0-0: si teme la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro Una palla in corsa contesa con Nicolò Barella, la gamba poggiata male, l’urlo e la successiva sostituzione. Si è acceso l’allarme in casa, preoccupa tantissimo l’di Perr, uscito al minuto 51 della sfida con l’Inter (al suo posto è entrato Sazonov). Il match, al momento della sua uscita dal campo, era ancora sullo 0-0. Stava giocando una grande partita, i nerazzurri non erano ancora riusciti a buttare giù il muro granata. Perrha riportato unal ginocchio sinistro durante il match con l’Inter: si teme la lesione al legamento crociato ...

28' Calhanoglu direttamente in porta, palla che esce sul primo palo di mezzo metro, non di più. 27' Schuurs e Rodriguez riescono a contenere un'azione in area dell'Inter, poi però Seck fuori dall'area ...Le parole del centrocampista dell'Inter, ammonito per proteste, dopo l'uscita dal campo del difensore granata ...