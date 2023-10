(Di sabato 21 ottobre 2023)per Perrdurante la sfida trae Inter . Il difensore granata è crollato in campo al 51', tra le lacrime e costretto ad uscire in barella ...

TORINO -infortunio per Perrdurante la sfida tra Torino e Inter . Il difensore granata è crollato in campo al 51', tra le lacrime e costretto ad uscire in barella ...

Schuurs, bruttissimo infortunio: Torino in ansia. Cosa è successo Corriere dello Sport

Torino-Inter, brutto infortunio al ginocchio per Schuurs: esce ... SPORTFACE.IT

Schuurs è subito crollato a terra urlando, con l'arbitro Marchetti che ha subito fermato il gioco. La situazione è apparsa subito grave, con il difensore circondato dai giocatori del Torino e ...La sequenza del brutto infortunio al ginocchio sinistro del difensore granata nel secondo tempo della sfida contro i nerazzurri ...