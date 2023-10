(Di sabato 21 ottobre 2023) "Non vogliamo nessuna vittima innocente, ildev'essereda": lo ha detto Elly, segretaria del Pd, parlando delle tensioni in Medio Oriente al ...

"Non vogliamo nessuna vittima innocente, ilinternazionale dev'essere rispettato, anche da Israele": lo ha detto Elly, segretaria del Pd, parlando delle tensioni in Medio Oriente al congresso dei Giovani socialisti europei (Yes) ...

Schlein, diritto internazionale sia rispettato anche da Israele - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Schlein tra gli studenti in tenda a Montecitorio: Governo garantisca diritto allo studio e alla casa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(ANSA) - MADRID, 21 OTT - "Non vogliamo nessuna vittima innocente, il diritto internazionale dev'essere rispettato, anche da Israele": lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando delle tensi ...Lo ha detto Elly Schlein parlando del conflitto Hamas-Israele nel corso del suo intervento al congresso dei Giovani socialisti europei a Barcellona. "Ma non abbiamo più bisogno di vittime innocenti, ...