Schlein a Foggia | “Destra ossessionata dai migranti non vede la fuga dei giovani Qui per sconfiggere paura del futuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “A me basta che sia quello giusto, che vince contro le destre che non stanno dando risposte alle persone che fanno più fatica”. Così la segretaria del Pd Elly, aper la chiusura della campagna elettorale per le amministrative a sostegno della candidata del campo largo Maria Aida Episcopo, rispondendo a chi le chiedeva se il “campo largo” possa essere trasferito in altre realtà. “Siamo un Paese in cui c’è troppa precarietà nel lavoro. Questadall’immigrazione e nonle migrazioni di tantiche vorrebbero poter studiare, lavorare e fare impresa nel territorio dove nascono, ma troppo spesso non vedono una prospettiva solida. Siamo qui per ricostruire quella prospettiva solida, perquelladi ...