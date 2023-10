A Didacta Sicilia 2023 abbiamo incontrato Vincenzo, il docente celebresocial, noto su YouTube come 'La Fisica Che Ci Piace' , intervistato dal nostro direttore Alessandro Giuliani. '...

Schettini: “Sui giornali si vede molta scuola brutta, ma ci sono tanti docenti che lavorano bene e non tutti i ragazzi sono delinquenti” Orizzonte Scuola

Festival di Luce!, lo show del prof Schettini: “Ragazzi, leggete e fate ... LA NAZIONE

Il volto di un progetto social cliccatissimo come “La fisica che ci piace” sul palco del Salone dei Cinquecento ...“Ancora a scuola del 2023 ci costringono a scrivere tante carte. Come fai a non diventare brutto Come fai a non arrabbiarti” se ti impongono di riempire una modulistica infinita con sigle improponibi ...