Scampia | tenta di disfarsi di una pistola

(Di sabato 21 ottobre 2023) La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30 enne napoletano Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato dihanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo nel quartiere. In quel momento, l’uomo, avvedutosi della loro presenza, ha lanciato dal balcone una, prontamente recuperata dai poliziotti, rivelatasi poi essere unaclandestina modello revolver calibro 38 con al suo interno 5 munizioni calibro 38 special. Pertanto l’indagato, un 30nne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione e porto illegale di arma clandestina. Comunicato stampa Questura di Napoli L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

