Sassuolo-Lazio LIVE 0-2 | Il VAR grazia Provedel

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Al Mapei Stadium il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-2: sintesi e moviola 65? – Finisce il check del VAR che annulla il rosso al portiere 61? – Rosso per: il portiere dellain uscita la prende con le mani, ma sbaglia a leggere la traiettoria e la prende fuori area. Si aspetta il check del VAR 56? – Palo di Cataldi. Prima Luis Alberto sbaglia il tiro, ma poi recupera palla e lo trasforma in assist per il compagno, con il legno che dice di no. 46? – Inizio secondo ...