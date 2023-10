Sassuolo-Lazio LIVE 0-2 | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Al Mapei Stadium il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-2: sintesi e moviola 45’+3 –. 35? GOL– Palla dentro di Felipe Anderson, errore da matita rossa della difesa del, con Boloka che pasticcia e serve Luis Alberto che con lo scavetto supera Consigli 27? – GOL– Ancora un errore di Tressoldi in uscita che regala il pallone alla, Luis Alberto serve ancora ...