Sassuolo-Lazio LIVE 0-0 | Calcio d’inizio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Al Mapei Stadium il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 4? – Ci prova Luis Alberto dal limite, conclusione però che finisce alta. 3? – Prima occaisone della partita con Guendouzi: conclusione dentro l’area con il destro e respinta di Consigli. 1? –Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Pedersen; ...