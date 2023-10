Sassuolo-Lazio | caos in campo | rosso diretto e furia dei tifosi | poi il colpo di scena

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 ottobre 2023) Durante il match traun episodio ha fatto scaldare gli animi: l’arbitro espelle il giocatore, poi ildi. Il Var, ormai l’abbiamo capito, non sempre è utile a smorzare le polemiche. Quando siamo arrivati alla quinta stagione dall’introduzione della tecnologia per aiutare gli arbitri in, restano tante le controversie da risolvere. E l’opinione pubblica continua a dividersi tra chi è favorevole o meno a questa misura. Senza dubbio gli errori, almeno quelli più oggettivi, sono stati in qualche modo eliminati e messi da parte. Persistono però, e anche su questo non c’è dubbio, pareri discordanti su alcuni episodi. Un esempio viene proprio dal match di questa sera tra. Una partita molto importante per entrambe le squadre, ...