Sassuolo-Lazio 0-2 | i biancocelesti vincono e convincono

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Al Mapei Stadium il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-2: sintesi e moviola 90’+5 – Triplice fischio. 90? – Si giocherà per ancora 5 minuti 88? – Consigli salva ancora: mischia su corner, Thorstvedt rischia l’autogol con una deviazione fortuita, ma il portiere respinge. 74? – Zaccagni si mette in proprio, prende palla e calcia dal limite dell’area con Consigli che respinge. 65? – Finisce il check del VAR che annulla il rosso al portiere. 61? – Rosso per Provedel: il portiere dellain uscita la prende con ...