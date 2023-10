Sassuolo-Lazio 0-1 LIVE | terzo disastro di Tressoldi e la sblocca Felipe Anderson

Al Mapei Stadium il match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/2024. ...

Sassuolo-Lazio, Castillejo: "Spero di festeggiare il figlio in arrivo con una vittoria" TUTTO mercato WEB

14' Non male l'idea di Ferrari che ha cercato la combinazione con Berardi, ma la palla è troppo lunga e l'attaccante non ci arriva 11' La Lazio guadagna un calcio d'angolo, il primo del match. Luis ...Berardi è uno dei grandi protagonisti del massimo campionato italiano; in passato è stato al centro di una lite a dir poco furibonda ...